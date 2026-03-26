جامعة دمشق تعلن أسماء المقبولين للتسجيل في درجة الدكتوراه

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم الخميس أسماء الطلاب المقبولين للتسجيل في درجة الدكتوراه للعام الدراسي 2025-2026.

وأشارت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء والنتائج في قناتها على تلغرام.



وكانت الجامعة أعلنت في الثاني من شباط الماضي فتح باب التسجيل في درجة الدكتوراه للطلاب السوريين ومن في حكمهم، إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب، محددةً فترة التقدّم بين الثالث والتاسع عشر من الشهر ذاته.

وتأتي مفاضلة الدكتوراه في إطار سعي جامعة دمشق إلى تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز البحث العلمي في مختلف الاختصاصات، بما يواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية والعربية والأجنبية لمتابعة تحصيلهم العلمي ضمن بيئة أكاديمية تسهم في إعداد الباحثين وتأهيلهم علمياً ومهنياً، كما تعمل الجامعة بشكل مستمر على تحديث أنظمة القبول في برامج الدراسات العليا بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في إجراءات المفاضلة.