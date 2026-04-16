جامعة حمص تكرّم فريق الميكاترونيك الفائز بمسابقة IRC 11 للروبوتات على مستوى سوريا

حمص-سانا

كرّمت جامعة حمص اليوم الخميس فريق هندسة الميكاترونيك الذي أحرز المركز الأول في مسابقة IRC 11 للروبوتات على مستوى الجامعات السورية، وذلك تقديراً لإنجازه المتميز وإسهاماته في تطوير المشاريع الهندسية التطبيقية.

وأعرب رئيس الجامعة طارق حسام الدين في تصريح خلال حفل التكريم بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، عن الفخر بما يقدمه الطلاب من إنجازات، مؤكداً أن ذلك يحمل الجامعة مسؤولية مضاعفة للاهتمام بالطلاب المتميزين، ودعمهم وتشجيعهم على الابتكار والمبادرة.

من جانبه بين رئيس قسم هندسة الميكاترونيك ومدير نادي الروبوتيك في الجامعة إياد موراني، أن الفريق الفائز يتألف من أربعة طلاب ثلاثة منهم من السنة الثالثة وواحد من السنة الرابعة، إضافة إلى مدرب في السنة الخامسة.

وأوضح أن المسابقة التي شارك فيها الفريق هي النسخة الحادية عشرة من مسابقة IRC، والمشروع الفائز عبارة عن روبوت زراعي ذكي مزوّد بكاميرا لرصد الحقول وتشخيص الأمراض النباتية باستخدام الذكاء الصناعي ومن ثم رش العلاج المناسب تلقائياً.

وبيّن أن الروبوت يتميز بقدرته على التحرك في الحقول المنتظمة وقابليته للتطوير، إضافة إلى تزويده بلوح شمسي لتوفير الطاقة بشكل دائم بما يتناسب مع الظروف المناخية المشمسة في سوريا.

وأكد أن المسابقة، التي أقيمت في الـ11من نيسان الجاري بجامعة اللاذقية، شارك فيها عشرات الفرق وتمثل محطة مهمة قبل المشاركة في المسابقة العالمية للروبوتات WRO، المقررة بعد شهرين ونصف، موضحاً أن الفريق الفائز يحضر لتمثيل سوريا في المحافل الدولية.

روبوت يشخص أمراض النبات

من جهته، قال مدرب الفريق الطالب أحمد الشعار: إن الروبوت مزوّد بكاميرتين لكل منها وظيفة محددة، حيث تم تدريبه على تشخيص أكثر من ثمانية أمراض للنباتات، مع التركيز على محصول البندورة، وهو قادر على رش المبيدات والدواء والمياه والأسمدة بدقة لكل نبات بحسب حالته.

وأضاف زين العابدين شريف أحد أعضاء الفريق: إن جهود الجامعة والأساتذة كان لها الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن فكرة الروبوت تهدف إلى خدمة القطاع الزراعي من خلال التقنيات الحديثة، وأن النموذج قادر على تنفيذ مهام بسيطة بكفاءة عالية، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للطلاب في مجال الهندسة التطبيقية.

وتهدف مسابقة IRC للروبوتات، وهي منصة جامعية، إلى تشجيع الطلاب على الابتكار في مجال الهندسة الميكاترونية، وتصميم روبوتات ذكية لأداء مهام محددة، وتعتبر هذه المسابقة منصة مهمة لتطوير المهارات العلمية والعملية للطلاب، كما تمثل بوابة للمشاركة لاحقاً في المسابقات العالمية.