التعليم العالي ومؤسسة الآغا خان يبحثان دعم وتطوير مشفى الأطفال الجامعي

دمشق-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع المدير العام لمؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية خيس وُلرافن والوفد المرافق، دعم وتطوير مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، والتعاون في التدريب والتأهيل في مجالي التمريض والقبالة.



وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، بحث سبل تقديم الدعم لمشفى الأطفال الجامعي بعد أن أجرت المؤسسة تقييماً شاملاً له، وأعدت خطة مشتركة مع الوزارة، تلتزم بتطويره، وخاصة أقسام العناية المشددة للمواليد، والتدريب وبناء القدرات، وتطوير إجراءات معيارية وفق معايير المشافي العالمية، والمساعدة في تطوير البنى التحتية والتجهيزات للمشفى وإدارتها.

دعم خطة تطوير المشفى

أشاد الوزير الحلبي بجهود المؤسسة، وخاصة إعداد التقرير الشامل الخاص بمشفى الأطفال، مؤكداً استعداد الوزارة لدعم تنفيذه، والتعاون في تبديل الأجهزة الطبية القديمة والتالفة في المشفى، لافتاً إلى سعي الوزارة لتحسين الهندسة الطبية لمعالجة النقص في صيانة الأجهزة الطبية.

ولفت الوزير الحلبي إلى ضرورة إعداد نظام الإحالة إلى المشفى والعمل به، لتخفيف الضغط بالحالات المرضية باعتباره المشفى المرجعي على مستوى سوريا، وضرورة تشكيل لجنة تواصل خاصة بمشفى الأطفال ومتابعة التعاون.

الاستفادة من خبرات مؤسسة الآغا خان

من جانبه، أشار وُلرافن، إلى إمكانية الاستفادة من خبراء المؤسسة من مهندسين وفنيين، الذين اكتسبوا خبرة من خلال العمل في مشافي مشابهة بالعاصمة الأفغانية كابول، مؤكداً ضرورة توافر الصيانة وتدريب الطواقم الموجودة في المشفى لضمان الاستدامة.

ولفت وُلرافن، إلى أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة المتطورة في رعاية المواليد الحديثة لتخيف معدل الوفيات في الولادات والتدريب في مجال الإنعاش، وتطوير القوى العاملة الصحية بشكل منهجي بالاستفادة من تجربة جامعة الآغا خان الكبيرة في هذا المجال، وتحديد دور كل طرف في خطة العمل المشتركة ومتابعة تنفيذها.

بدوره لفت الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سوريا غطفان عجوب، إلى وجود برنامج بين مدرسة القبالة بدمشق وكلية التمريض في جامعة حماة للتدريب، ويتم إعداد مذكرة تفاهم للخدمات الصحية مع وزارة التعليم العالي، تتضمن التعاون مع جامعة الآغا خان، مؤكداً ضرورة تحديد نقاط مشتركة للتعاون، وإمكانية تخصيص مركز خاص للتدريب والتأهيل.

وشارك بالاجتماع معاونا الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وللشؤون المالية والإدارية عبير قدسي، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، والمدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية الدكتور ماهر أبو ميالة.

وتأسست شبكة الآغا خان للتنمية رسمياً عام 1967 وتعمل اليوم في أكثر من ثلاثين دولة عبر وكالات متخصصة، وتوظف أكثر من 90 ألف شخص حول العالم، وتدير أكثر من ألف برنامج ومؤسسة تنموية، ما يجعلها من بين أكبر الشبكات غير الحكومية في العالم من حيث النطاق والتأثير.