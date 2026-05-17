انطلاق الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية في محافظة درعا

درعا-سانا

انطلقت اليوم الأحد، الامتحانات العملية لطلاب الصف الثالث الثانوي المهني بمختلف الاختصاصات في محافظة درعا، وسط إجراءات تنظيمية وتحضيرات مكثفة أشرفت عليها مديرية التربية والتعليم المهني، بهدف تأمين سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

وأوضح مدير التربية المساعد للتعليم المهني في مديرية التربية بمحافظة درعا المهندس موسى محمد حسين لـ سانا، أن مراكز الامتحانات الخاصة بالثانويات الصناعية توزعت بين مدينة درعا ومدينة الصنمين ومدينة إزرع، في حين تم تخصيص مركزين للتعليم النسوي في مدينتي درعا والصنمين، إضافة إلى إجراء الامتحانات العملية لمادة الحاسوب في الثانوية التجارية بمدينة درعا.

وأشار إلى أن مديرية التربية شكلت فريق عمل متكاملاً منذ أكثر من شهر للتحضير للامتحانات العملية، مبيناً أنه تم تزويد الثانويات الصناعية والمراكز النسوية بجميع التجهيزات الفنية واللوجستية والأدوات الضرورية لضمان نجاح العملية الامتحانية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب.

بدوره، أوضح مدير الثانوية الصناعية بدرعا، أمجد العلي، أن الامتحانات العملية انطلقت بمشاركة طلاب من عدة مدارس مهنية ضمن المركز، وهي الثانوية المهنية في الشجرة، والثانوية المهنية في بصرى، والثانوية المهنية في درعا.

وبين العلي أن عدد الطلاب المتقدمين توزع على الاختصاصات المهنية المختلفة، حيث بلغ عدد طلاب تقنيات الحاسوب 98 طالباً، وتقنيات الإلكترون 19 طالباً، والتقنيات الكهربائية 119 طالباً، وميكانيك الكهرباء 46 طالباً، والتصنيع الميكانيكي 17 طالباً، والنجارة والأثاث والزخرفة 17 طالباً، إضافة إلى 107 طلاب في اختصاص الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب لجميع المهن.

وتأتي الامتحانات العملية ضمن إطار تعزيز التعليم المهني وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية وتقنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف الاختصاصات الصناعية والتجارية والنسوية.