جامعة دمشق تؤكد ضرورة الحصول على الموافقة لأي نشاط داخل الحرم الجامعي

دمشق-سانا



أكدت جامعة دمشق ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة قبل تنظيم أي نشاط أو فعالية داخل الحرم الجامعي، مشددة على أن أي جهة أو مؤسسة أو فريق أو مبادرة ‏ترغب بإقامة أنشطة داخل الجامعة ملزمة بالحصول على الموافقات الأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة.



وذكرت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة، أن قيام أي جهة بتنفيذ أي نشاط أو فعالية، أو تنظيمها داخل الحرم الجامعي دون الحصول على الموافقة المسبقة، أو دون التنسيق الرسمي مع رئاسة الجامعة، يُعدُّ مخالفةً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وهو ما يعرّضها للمساءلة القانونية والإدارية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً للأصول النافذة.



وأعلنت الجامعة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو أفراد يدخلون الحرم الجامعي، أو يمارسون أي نشاط فيه دون موافقة مسبقة، أو دون استكمال إجراءات التنسيق والاعتماد الرسمية.



وجددت جامعة دمشق تأكيدها على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية، وصون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان حسن سير العمل وفق الإجراءات المعتمدة.