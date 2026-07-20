برنامج تدريبي للفريق الوطني المشارك في أولمبياد العلوم النووية 2026 بالسعودية

IMG 0001 برنامج تدريبي للفريق الوطني المشارك في أولمبياد العلوم النووية 2026 بالسعودية

دمشق-سانا

يواصل باحثو هيئة الطاقة الذرية السورية تنفيذ برنامج تدريبي متقدم للفريق الوطني المشارك في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية (INSO) لعام 2026، وفق أعلى المعايير العلمية، وذلك استعداداً لتمثيل سوريا في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 9 آب القادم.

IMG 9996 برنامج تدريبي للفريق الوطني المشارك في أولمبياد العلوم النووية 2026 بالسعودية

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة عبد الحميد القطيني لمراسل سانا، أن البرنامج التدريبي بدأ منذ 9 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 1 من شهر آب القادم، وذلك ضمن تعاون مشترك بين هيئة الطاقة الذرية السورية وهيئة التميز والإبداع.

وبين القطيني أن التدريب يرتكز على تطبيقات الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية، والكواشف، والمفاعلات والمسرعات النووية، والرياضيات وحل المسائل المتقدمة، بهدف تجهيز الطلاب وتمكينهم من مهارات وتقنيات التكنولوجيا النووية الحديثة.

وأشار القطيني إلى أن الإعداد للأولمبياد يعد خطوة استراتيجية نحو بناء جيل علمي واعد قادر على تحقيق نتائج مشرفة في المحافل الدولية، وتأكيد مكانة سوريا في ميادين العلوم النووية والتقانات المتقدمة، بما يعكس التزام المؤسسات الوطنية برعاية الكفاءات الشابة ودعم مسيرة التميز العلمي.

ويُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي الذي أقرّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصةً علميةً عالميةً تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتشجيعهم على ابتكار حلول علمية تُسهم في توسيع تطبيقاته.

IMG 9994 برنامج تدريبي للفريق الوطني المشارك في أولمبياد العلوم النووية 2026 بالسعودية
IMG 9997 برنامج تدريبي للفريق الوطني المشارك في أولمبياد العلوم النووية 2026 بالسعودية
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