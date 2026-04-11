40 فريقاً يشاركون في البطولة السنوية للروبوت بجامعة اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلقت جامعة اللاذقية اليوم السبت فعاليات البطولة السنوية الحادية عشرة للروبوت “ARC11 Syria”، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السورية للروبوتيك “سيرا روبو”، ومؤسسة إدارة الموارد البشرية، والجامعة السورية الخاصة.

وشارك في البطولة التي أقيمت في المكتبة المركزية للجامعة نحو 150 طالباً ومدرباً، موزعين على 40 فريقاً من جامعات”اللاذقية، والمنارة، وحمص، والجامعة السورية الخاصة، إضافة إلى المركز الوطني للمتميزين، وسيرا روبو، ومايكر أكاديمي، وجمعية مابس، ومؤسسة سنابل”.

وتضمنت الفعالية خمس مسابقات رئيسية موجهة لمختلف الفئات العمرية، منها مسابقة المتاهة للأطفال من 6 إلى 8 سنوات، وسباق الروبوت ذاتي القيادة لفئة 8 – 10 سنوات، إضافة إلى مسابقات السومو، والمشاريع الروبوتية للمدارس والجامعات.

مدير البطولة مهيب النقري أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن البطولة تتميز هذا العام بارتفاع مستوى المشاريع المقدمة، ولا سيما في مجالات الزراعة الذكية والسياحة، مشيراً إلى أن المسابقة تؤهل الفائزين للمشاركة في الأولمبياد العالمي للروبوت، حيث سبق للفرق السورية تحقيق نتائج مميزة في الصين واليابان.

ولفت النقري إلى أن المشاركة تبدأ من عمر ست سنوات، مع تطور ملحوظ في مستوى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ورغم وجود فجوات في التعليم ما قبل الجامعي، إلا أن المراكز والمعاهد المتخصصة تسهم في إعداد فرق قادرة على المنافسة عالمياً.

تنمية مهارات الروبوتيك والذكاء الاصطناعي

ونوه عدد من المشاركين بأهمية البطولة في تنمية مهارات الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، ودعم روح العمل الجماعي والابتكار، وتبادل الخبرات بين المشاركين في بيئة تنافسية تقنية متقدمة.

زين العابدين شريف، من نادي الروبوتيك في جامعة حمص، تحدث عن مشروعه الذي يخدم قطاع الزراعة الذكية، حيث صمم روبوتاً مستوحىً من مركبة “كيوريوسيتي” يعمل على تقليل استهلاك المياه والأسمدة عبر الذكاء الاصطناعي، ويدمج مع درون لمسح الحقول، وزراعة آلية بخمس مراحل تعتمد على الرؤية الحاسوبية.

أما آلاء جناد، مبرمجة من فريق “هيومن مايند”، فعرضت مشروع “صيدلية روبوتية ذكية” يهدف إلى سرعة وسهولة الحصول على الدواء في أي مكان كان، حيث طوّر الفريق تطبيقاً يتيح للمريض إدخال اسم الدواء والوصفة الطبية، ليحصل على معلومات السعر والكمية المتوافرة، ومن ثم يصرف الدواء عبر آلية خاصة باستخدام كود مؤمن في أي وقت يحتاجه.

وتهدف البطولة إلى مساعدة طلاب المدارس والجامعات والمهتمين بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي في صقل مهاراتهم، من خلال تصميم وبرمجة روبوتات تتنافس في بيئة تفاعلية، وتمكين المشاركين من ترجمة شغفهم بالتكنولوجيا والعلوم إلى قدرات عملية، مما يساهم في بناء جيل سوري مبتكر قادر على قيادة التحول الرقمي، ونشر ثقافة الروبوتيك كأداة للتنمية والإبداع.