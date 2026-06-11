التعليم العالي والسفارة السورية بالرياض تبحثان تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السعودية

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهابش، تعزيز العلاقات السورية السعودية، وخاصة في مجال التعليم الجامعي، والاستفادة من الخبرات السعودية لتطوير قطاع التعليم العالي في سوريا.

وأشاد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور ممثل إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة ملا عمير، بالعلاقات المميزة بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وضرورة تعزيزها على مستوى التعليم العالي.

وأشار الوزير الحلبي إلى إمكانية بحث تعديل الاتفاقيات السابقة، وإعداد اتفاقيات جديدة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما في مجالات المخابر البحثية ومخابر المحاكاة، والجودة والاعتمادية، والتحول الرقمي، والتعليم التقاني، وضرورة تأطير هذا التعاون بين الجانبين.

بدوره، لفت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي غيث ورقوزق إلى إمكانية مناقشة تمديد التسجيل للطلبة السوريين في منحة “ادرس في السعودية”، وأهمية تعزيز الاتفاقيات في مجال المنح الدراسية.

وأشار القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهابش، إلى أن العلاقات السورية السعودية تشهد تطوراً وانفتاحاً كبيراً، ولا سيما في مجال التعليم العالي، مؤكداً استعداد السعودية لاستقبال 350 طالباً سورياً للدراسة في مختلف الاختصاصات المتاحة، واستعداد السفارة لتقديم الدعم والمساهمة في تجاوز الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم العالي.

حضر اللقاء معاونة الوزير للشؤون المالية والإدارية عبير قدسي، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحث مع وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، في أيلول الماضي في العاصمة الرياض، تعزيز العلاقات الأكاديمية والتعليمية والبحث العلمي بين الجامعات السورية والسعودية، ما يسهم في نهضة علمية وبحثية تخدم الأجيال القادمة وتدعم مسيرة التنمية في سوريا.