أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص

IMG 0389 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص

حمص-سانا‏

افتتحت مديرية أوقاف حمص بالتعاون مع مؤسسة البركة للتعليم والتنمية، ‏اليوم السبت، النادي الصيفي في جامع شمسي باشا، في مدينة حمص، ضمن ‏برنامج يهدف إلى تعزيز تعليم القرآن وترسيخ القيم الدينية لدى الأطفال ‏واليافعين، عبر أنشطة تعليمية وتربوية وترفيهية متكاملة.‏

IMG 0384 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص

وأوضح مدير مؤسسة البركة للتعليم والتنمية في حمص، سعد الأبرش في ‏تصريح لـ سانا، أن تعليم القرآن في المسجد مستمر منذ أكثر من سبعة أشهر ‏ضمن دائرة الحلقات التربوية، حيث بلغ عدد الطلاب قبل فترة الصيف أكثر ‏من 500 طالب وطالبة، فيما يشهد البرنامج الصيفي الحالي مشاركة أكثر من ‌‏300 طالب وطالبة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 800 طالب ‏وطالبة ضمن أنشطة المؤسسة.‏

وبيّن الأبرش، أن برامج المؤسسة في جامع شمسي باشا تقوم على ثلاث ‏مسارات رئيسية، هي المسار القرآني، والتربوي، والترفيهي، لافتاً إلى أن ‏المسار القرآني يبدأ بتعليم القراءة العربية السليمة، ثم الانتقال إلى الإتقان ‏والضبط من خلال تلاوة ختمة كاملة، وصولاً إلى مرحلة حفظ القرآن الكريم.‏

وأشار إلى أن المسار التربوي يركز على تعليم الطلاب أحكام الطهارة ‏والصلاة، إلى جانب السيرة النبوية الشريفة والأخلاق والقيم التربوية، في ‏حين يهدف المسار الترفيهي إلى تحفيز الطلاب عبر أنشطة مرتبطة بالالتزام ‏والانضباط، وتُقدَّم كمكافآت للطلاب المتميزين.‏

IMG 0375 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص

بدوره، أوضح محمد محمد بدوي قويدي، مؤذن ومدرّس في جامع شمسي ‏باشا، أن النادي الصيفي يمثل مشروعاً متكاملاً مستمراً على مدار العام، ‏ويتضمن محوراً قرآنياً يشمل القراءة الصحيحة والضبط والإتقان ومشروع ‏الحفظ الممتد على مدى سنتين، إضافة إلى محور تربوي يركز على بناء ‏شخصية الطالب أخلاقياً وإيمانياً، وترسيخ الاستهداء بالقرآن الكريم والسنة ‏النبوية والسيرة الشريفة.‏

ولفت قويدي إلى أن المشروع يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بقيمه ‏الدينية، قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، وخدمة وطنه بروح مسؤولة ‏وبناءة.‏

بدوره، عبر الطالب عبد الله عطفي عن سعادته بالمشاركة في النادي، مشيراً ‏إلى أنه التحق بالدروس لتعلم أمور الدين، مستشهداً بحديث النبي صلى الله ‏عليه وسلم: “خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه”، ومؤكداً أهمية الأنشطة المتنوعة ‏التي يتضمنها البرنامج، والتي يحرص على حضورها إلى جانب دوامه ‏المدرسي.‏

ويأتي افتتاح النادي الصيفي في جامع شمسي باشا بمدينة حمص كأحد ‏البرامج التي تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الحلقات القرآنية، ‏وتطوير أساليب التعليم.‏

IMG 0361 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص
IMG 0375 1 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص
IMG 0379 2 أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص
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