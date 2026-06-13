أنشطة تعليمية وتربوية في النادي الصيفي بحمص

حمص-سانا
افتتحت مديرية أوقاف حمص بالتعاون مع مؤسسة البركة للتعليم والتنمية، اليوم السبت، النادي الصيفي في جامع شمسي باشا، في مدينة حمص، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز تعليم القرآن وترسيخ القيم الدينية لدى الأطفال واليافعين، عبر أنشطة تعليمية وتربوية وترفيهية متكاملة.
وأوضح مدير مؤسسة البركة للتعليم والتنمية في حمص، سعد الأبرش في تصريح لـ سانا، أن تعليم القرآن في المسجد مستمر منذ أكثر من سبعة أشهر ضمن دائرة الحلقات التربوية، حيث بلغ عدد الطلاب قبل فترة الصيف أكثر من 500 طالب وطالبة، فيما يشهد البرنامج الصيفي الحالي مشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 800 طالب وطالبة ضمن أنشطة المؤسسة.
وبيّن الأبرش، أن برامج المؤسسة في جامع شمسي باشا تقوم على ثلاث مسارات رئيسية، هي المسار القرآني، والتربوي، والترفيهي، لافتاً إلى أن المسار القرآني يبدأ بتعليم القراءة العربية السليمة، ثم الانتقال إلى الإتقان والضبط من خلال تلاوة ختمة كاملة، وصولاً إلى مرحلة حفظ القرآن الكريم.
وأشار إلى أن المسار التربوي يركز على تعليم الطلاب أحكام الطهارة والصلاة، إلى جانب السيرة النبوية الشريفة والأخلاق والقيم التربوية، في حين يهدف المسار الترفيهي إلى تحفيز الطلاب عبر أنشطة مرتبطة بالالتزام والانضباط، وتُقدَّم كمكافآت للطلاب المتميزين.
بدوره، أوضح محمد محمد بدوي قويدي، مؤذن ومدرّس في جامع شمسي باشا، أن النادي الصيفي يمثل مشروعاً متكاملاً مستمراً على مدار العام، ويتضمن محوراً قرآنياً يشمل القراءة الصحيحة والضبط والإتقان ومشروع الحفظ الممتد على مدى سنتين، إضافة إلى محور تربوي يركز على بناء شخصية الطالب أخلاقياً وإيمانياً، وترسيخ الاستهداء بالقرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة الشريفة.
ولفت قويدي إلى أن المشروع يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية، قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، وخدمة وطنه بروح مسؤولة وبناءة.
بدوره، عبر الطالب عبد الله عطفي عن سعادته بالمشاركة في النادي، مشيراً إلى أنه التحق بالدروس لتعلم أمور الدين، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه”، ومؤكداً أهمية الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها البرنامج، والتي يحرص على حضورها إلى جانب دوامه المدرسي.
ويأتي افتتاح النادي الصيفي في جامع شمسي باشا بمدينة حمص كأحد البرامج التي تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الحلقات القرآنية، وتطوير أساليب التعليم.