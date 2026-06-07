بدء امتحانات الثانويات المهنية النفطية في عدد من ‏المحافظات السورية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم الأحد، بدء امتحانات الدورة النظامية لشهادة الثانوية المهنية النفطية في حمص وطرطوس والحسكة، وهي المحافظات التي تحتضن الثانويات النفطية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، أن المراكز الامتحانية شهدت حضوراً منتظماً للطلاب، حيث جرت الجلسة الأولى في أجواء هادئة ومستقرة، مع التزام تام بالتعليمات الامتحانية، مؤكدةً حرص اللجان المشرفة على تأمين بيئة مناسبة للطلاب، وضمان انسيابية دخولهم إلى القاعات، وتوزيع الأسئلة في الوقت المحدد، بما يتيح لهم أداء امتحاناتهم بارتياح وتركيز.
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تجري وسط إجراءات تنظيمية بالتنسيق بين وزارتي الطاقة والتربية، لتأمين أجواء مناسبة للطلاب، مع اتخاذ التدابير اللوجستية والفنية اللازمة كافة، لضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة وشفافية ونزاهة.
ولفتت الوزارة إلى أن الثانويات المهنية النفطية تقع في مناطق الرميلان في محافظة الحسكة، وبانياس في محافظة طرطوس، إضافةً إلى الثانوية المهنية النفطية في محافظة حمص.
وتعد الثانويات المهنية مساهماً في إعداد كوادر فنية وتقنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف الاختصاصات، إضافةً إلى ربطها بين الجانب النظري والعملي.