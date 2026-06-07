بدء امتحانات الثانويات المهنية النفطية في عدد من ‏المحافظات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم الأحد، بدء ‏امتحانات الدورة النظامية لشهادة الثانوية المهنية ‏النفطية في حمص وطرطوس والحسكة، وهي ‏المحافظات التي تحتضن الثانويات النفطية‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، أن ‏المراكز الامتحانية شهدت حضوراً منتظماً للطلاب، ‏حيث جرت الجلسة الأولى في أجواء هادئة ‏ومستقرة، مع التزام تام بالتعليمات الامتحانية، مؤكدةً ‏حرص اللجان المشرفة على تأمين بيئة مناسبة ‏للطلاب، وضمان انسيابية دخولهم إلى القاعات، ‏وتوزيع الأسئلة في الوقت المحدد، بما يتيح لهم أداء ‏امتحاناتهم بارتياح وتركيز‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تجري وسط ‏إجراءات تنظيمية بالتنسيق بين وزارتي الطاقة ‏والتربية، لتأمين أجواء مناسبة للطلاب، مع اتخاذ ‏التدابير اللوجستية والفنية اللازمة كافة، لضمان سير ‏العملية الامتحانية بكل دقة وشفافية ونزاهة‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن الثانويات المهنية النفطية تقع ‏في مناطق الرميلان في محافظة الحسكة، وبانياس في محافظة طرطوس، إضافةً إلى الثانوية المهنية ‏النفطية في محافظة حمص‎.‎

وتعد الثانويات المهنية مساهماً في إعداد كوادر فنية ‏وتقنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ‏مختلف الاختصاصات، إضافةً إلى ربطها بين ‏الجانب النظري والعملي‎.‎