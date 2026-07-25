المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 25 من تموز 2026

المفكرة الثقافية 5 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 25 من تموز 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية بعنوان (تعلم المقامات والإنشاد)، تقدمها المدربة خديجة الحمود، في مركز الرقيم للخط العربي والفنون والتراث بركن الدين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة رسم وأعمال يدوية بإشراف الأستاذتين باسمة كيلو ووفاء الحافظ، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض مسرحي كوميدي بعنوان (ليلى والذئب)، تقدمه فرقة “عمو سعيد”، في صالة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ندوة بعنوان “وضع النساء السوريات وأثر الحرب عليهن اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً”، تقدمها الباحثة سعاد خبية والطبيب النفسي الدكتور جلال نوفل، وتديرها جلنار العلي، في مقهى الكمال بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – حفل موسيقي ومعرض تشكيلي للأطفال بعنوان (ألوان وألحان)، تقيمه المراكز التربوية للفنون التشكيلية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:30 عصراً.

6 – حفل إشهار مؤسسة الكرامة للثقافة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “الروبوت البري” في صالة سينما كندي دمّر، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – عرض أفلام ”  الغاضبون، صقر وكناريا، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة عمل سينمائية مكثفة بعنوان (السينما المتجسّدة)، يقدمها نادي ألبرتو للسينما، في بيت ألبرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – عرض سينمائي للفيلمين الوثائقي والروائي (ثورة مرقعي العبي) و(من الجبل)، تليهما جلسة نقاشية يقدمها الممثل رمزي شقير، في مقر نادي سينما جرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – ندوة توعوية بعنوان (التهاب الكبد الفيروسي .. طرق الانتقال .. سبل الوقاية) يقدمها الدكتوران فاخم عباس وكنان سالم في قصر الثقافة بدير عطية الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة طبية بعنوان (أمراض القلب والأوعية الدموية – القثطرة القلبية في عصرنا الحالي)، تقدمها الدكتورة أسماء سميد، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض حركي مسرحي بعنوان “عبور”، يقدمه الراقصان محمد إياد السعدي ورام الله السالم بإشراف ضياء منذر وسوسن البحري، في بيت ألبرتو بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حمص:

محاضرة بعنوان (الربيع المعاصر)، يقدمها الأستاذ عبد الحفيظ الحافظ، في مقر الجمعية التاريخية السورية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “فرديناند” و”الأميرة البجعة” الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً، والفيلم العائلي المترجم “كتاب الأدغال”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

انطلاق دورة تدريبية في علم النحو بعنوان (دورة في علم النحو)، يقدمها الدكتور ياسر وليد منون، في مديرية الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – تدريب على التصوير الفوتوغرافي بعنوان (للتصوير الفوتوغرافي)، تقدمه المدربة بتول نجار، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “صناعة البيئة التربوية الإيمانية”، يلقيها الأستاذ حازم حداد، في مسرح المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، الشر المميت: الصعود، موانا، مساعد مشرحة الموتى، هوس، البرشامة” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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