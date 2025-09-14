مبادرة “فاضل بعزم” تعرّف طلاب الثانوية العامة في حمص على خياراتهم المستقبلية   

حمص-سانا

جمعت مبادرة “فاضل بعزم”، بموسمها الثاني، الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، مع نخبة من المختصين، على مسرح قصر الثقافة في حمص، بهدف تعريفهم بالفروع والاختصاصات في الجامعات والمعاهد.

وتستمر المبادرة، التي تنظمها مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع جمعيات “غراس الخير الإنسانية”، “لأجل الإنسان”، و”بالعلم بدنا نعمرها”، لمدة ثمانية أيام، وتضمنت في يومها الأول فقرات فنية متنوعة، وعرضاً مسرحياً جسد أحداث الثورة بأسلوب فني مميز.

الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العزم للريادة والتنمية، أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توجيه الطلاب نحو خيارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، القبول الجامعي، ورغباتهم الشخصية.

وأضاف شيخ فتوح: إن المبادرة تعتمد على مشاركة مختصين يقدمون خلاصة تجاربهم في تخصصاتهم الجامعية، بهدف مساعدة الطلاب، مشيراً إلى دور المؤسسة في تعزيز التعليم عبر برامجها ومنتدياتها الحوارية.

من جانبه، أوضح أحمد الضاهر، مدير مكتب جمعية “غراس الخير الإنسانية” في حمص، أن مشاركة الجمعية في هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الداعمة لقطاع العلم والتعليم، وبيّن أن الجمعية تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع لترميم وتجهيز 34 مدرسة في محافظات حلب، إدلب، وحمص لدعم العملية التعليمية.

الاستشاري حسين المحمد، دعا إلى تشجيع الطلبة على وضع خطط مدروسة لتحقيق النجاح وترجمة الأفكار والأحلام إلى واقع ملموس.

