جامعة دمشق تبحث مع مفوضية اللاجئين الدعم الأكاديمي وإعادة تأهيل البنية التحتية

دمشق-سانا



بحث رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر، مع نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا عسير المضاعين، تعزيز التعاون الأكاديمي والإنساني، بما يُسهم في دعم الطلاب، والارتقاء بالعملية التعليمية.



وأوضحت جامعة دمشق أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة، ‏آفاق تقديم الدعم الأكاديمي والخبرات العلمية لكلية الحقوق، وتنظيم برامج تدريبية وأنشطة متخصصة تستهدف الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية.



وفي إطار دعم المؤسسات التعليمية، أشارت الجامعة إلى أنه تمت مناقشة إمكانية مساهمة المفوضية في دعم فرع جامعة دمشق في درعا، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتعزيز البيئة التعليمية.



وترتبط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع جامعة دمشق بشراكات استراتيجية لدعم الطلاب اللاجئين في سوريا، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي عبر تسهيل التحاقهم بالجامعات الحكومية، كما تعمل المفوضية على تذليل الأعباء والتحديات الميدانية الكبيرة التي تعرقل إطلاق أي برنامج لتشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

