فعالية علمية ومعرض تخصصي حول أمراض النسج وزراعة الأسنان في جامعة حمص

الرئيس الشرع: سوريا اتخذت سياسة بأن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول
الدفاع المدني السوري يواصل إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية الشمالي
ضبط كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون” المخدرة كانت مخبأة في مستودعات داخل مدينة اللاذقية
الجناح التركي في معرض دمشق الدولي بوابة للاستثمار والمشروعات المشتركة
زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع إلى مملكة البحرين الشقيقة
