وزير التعليم العالي: تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات

التعليم 1 وزير التعليم العالي: تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافةً إلى تأجيل الجلسات العملية خلال الفترة القادمة إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة: في ضوء التطورات والظروف الراهنة المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية، تقرر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافةً إلى تأجيل الجلسات العملية خلال الفترة القادمة إلى موعد يحدد لاحقاً وفق المستجدات.

وأضاف الوزير الحلبي: تم وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية، والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين.

وبين وزير التعليم العالي أنه في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية، جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية الجاهزة للمشاركة في الأعمال الإغاثية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ورئاسة جامعة الفرات، دعماً لأهلنا في المناطق المتضررة، وخصوصاً في محافظة دير الزور.

ويأتي هذا الإجراء في ظل التطورات المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وتقديم امتحاناتهم في ظروف طبيعية.

الكتاب التفاعلي.. خطوة نحو التحول الرقمي التعليمي
مباحثات سورية أذربيجانية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتربية
التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الدراسات العليا في كليات التربية السورية
الوزير الحلبي: مرسوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم محطة استراتيجية للتعليم العالي
التعليم العالي السورية: صرف رواتب الموفدين قريباً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك