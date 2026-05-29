وزير التعليم العالي: تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافةً إلى تأجيل الجلسات العملية خلال الفترة القادمة إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة: في ضوء التطورات والظروف الراهنة المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية، تقرر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافةً إلى تأجيل الجلسات العملية خلال الفترة القادمة إلى موعد يحدد لاحقاً وفق المستجدات.

وأضاف الوزير الحلبي: تم وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية، والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين.

وبين وزير التعليم العالي أنه في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية، جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية الجاهزة للمشاركة في الأعمال الإغاثية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ورئاسة جامعة الفرات، دعماً لأهلنا في المناطق المتضررة، وخصوصاً في محافظة دير الزور.

ويأتي هذا الإجراء في ظل التطورات المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وتقديم امتحاناتهم في ظروف طبيعية.