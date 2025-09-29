بدء الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية 5 تشرين الأول المقبل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2026/2025/ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/10/5.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن ذلك يأتي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (6) للعام الدراسي 2025/2024 المنعقدة بتاريخ 2025/8/17 والمتضمنة تحديد موعد بدء العام الدراسي 2026/2025 للمرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي في الجامعات الحكومية.

وكان المجلس الأعلى للتعليم التقاني حدد موعد بدء الدوام في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي 2025-2026 يوم الأحد الموافق لـ 28-9-2025.