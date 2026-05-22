انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الإعدادية والثانوية الشرعية في مختلف المحافظات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الشرعية في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الامتحانات العملية في (التلاوة والاستحفاظ – والخطابة والدعوة) تُقام لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية الشرعية في مختلف المحافظات، بإشراف وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، وضمن أجواء تنظيمية وتعليمية تضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وبينت الوزارة أنه يتقدّم إلى هذه الامتحانات /15025/ طالباً وطالبة، موزعين على /139/ مركزاً امتحانياً، في إطار متابعة الوزارة للعملية التعليمية والحرص على توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.

وكانت وزارة الأوقاف، نظمت في الـ 15 من أيار الجاري وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، امتحاناً تحريرياً لاستقطاب كوادر للعمل في مجال التوجيه الاختصاصي، بهدف رفد إدارة التعليم الشرعي بالكفاءات المؤهلة، والارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليم، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الكوادر العلمية والإشرافية.