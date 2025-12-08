بدء توافد الموطنين إلى ساحة الأمويين بدمشق للمشاركة باحتفالات ذكرى التحرير. منذ 15 دقيقة قائمة الصور 1/8 مديرية المخابر بدمشق تبحث مع منظمة العمل الدولية سبل تطوير المواصفات الفنية ماذا قال أهالي دمشق عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية؟ حملة توعوية بمشاركة مجموعة من الأطفال في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة حضور لافت لزوار معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 7” احتفالية لأبناء الجالية السورية شمال الراين غرب ألمانيا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقساحة الأمويينعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ دقيقتان دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء منذ 3 دقائق 4 عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مسرابا بريف دمشق منذ 6 دقائق مشاهد من تدريبات الطيارين الشراعيين قبل المشاركة في احتفالات عيد التحرير بدمشق منذ 8 دقائق