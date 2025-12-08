بدء توافد الموطنين إلى ساحة الأمويين بدمشق للمشاركة باحتفالات ذكرى التحرير.

مديرية المخابر بدمشق تبحث مع منظمة العمل الدولية سبل تطوير المواصفات الفنية
ماذا قال أهالي دمشق عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية؟
حملة توعوية بمشاركة مجموعة من الأطفال في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة
حضور لافت لزوار معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 7”
احتفالية لأبناء الجالية السورية شمال الراين غرب ألمانيا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
