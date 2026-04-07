المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من نيسان 2026

دمشق

1 – فعالية للأطفال احتفالاً بالفصح المجيد، في دير إبراهيم الخليل بجرمانا – كشكول، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – دورة للمبتدئين بعنوان: “التطريز على الطارة”، بإشراف الأستاذة نور السلاخ، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

3 – حفل توقيع وإشهار كتب للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور بسام بنيان، في قاعة المحاضرات بمبنى اتحاد الكتاب العرب في أوتستراد المزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان: “قصر العظم في مهد الفن الإسلامي تألق ومع ولادة الفن التشكيلي السوري استمر”، يقدمها رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا الدكتور محمد صبحي السيد يحيى، في قصر العظم بدمشق القديمة، الساعة الـ 12 ظهراً.

5 – ورشة أدبية موجهة للشباب بعنوان: “البحور الشعرية والقوافي”، بإشراف عمر اورفه لي، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

6 – ندوة لإحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض، في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، مقابل وزارة التربية، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – قصة تراثية للأطفال بعنوان: “المتحف الوطني بدمشق” تقدمها وفاء الطباع، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

8 – محاضرة تراثية بعنوان: “المكتبة الظاهرية”، يلقيها مازن ستوت، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – محاضرة تراثية بعنوان: “أسواق دمشق عبق وتاريخ”، يلقيها أنس تللو في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

10 – افتتاح عروض نادي منزول للسينما، مع فيلمي فيديو كول وموعد غرام، الساعة الـ 7.30 مساءً.

11 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق

1 – فعالية لإحياء الذكرى السنوية لمجزرة دوما بالسلاح الكيميائي، في صالة قصر الأحلام بدوما، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – افتتاح معرض الفن التشكيلي والبورتريه: “ملامح وألوان”، في المركز الثقافي بالقطيفة، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان: “علاج الجهاز الهضمي تقنية البروفلك”، يقدمها المعالج الفيزيائي دريد صبورة، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في مدينة دوما، ساحة الشهداء، الساعة الـ 1 ظهراً.

حمص

محاضرة بعنوان: “خذ الكتاب بقوة”، تقدمها رنا جميل بكورة، في قاعة سامي الدروبي في ثقافي حمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

إدلب

افتتاح ملتقى شعراء الثورة، في الدانا تجمع الكليات الثانية مدرج الصديق، الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس

1 – معرض فني تراثي بعنوان: “آثار صافيتا ذاكرة الحجر وروح المكان”، بالتعاون مع رفيق الفحط في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – جلسة توعية ودعم نفسي بعنوان: القلق الامتحاني وإدارة الوقت، تقدمها المرشدة النفسية أريج ابراهيم، في المركز الثقافي بالدريكيش الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية

ندوة بعنوان: “التراث المادي والهوية الحضارية”، في المتحف الوطني باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب

1 – معرض فني بعنوان: “بصمة وطن”، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض لفرقة بارامايا للتراث السرياني الآشوري، بمناسبة رأس السنة الآشورية السريانية، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.