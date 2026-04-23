وزير التعليم العالي: دراسة توطين طلاب جامعة الفرات لضمان استقرارهم الأكاديمي وتعزيز مصلحتهم

دمشق-سانا

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بأن الوزارة تعمل حالياً على دراسة ملف توطين طلبة جامعة الفرات المستضافين في الجامعات الحكومية الأخرى التي يتابعون دراستهم فيها، وذلك لغير الاختصاصات الطبية، ولغير طلاب السنة الأولى، ضمن رؤية تنظيمية تراعي مصلحة الطلبة وحسن سير العملية التعليمية.

وقال الوزير الحلبي في تصريح نشره على صفحته على فيسبوك اليوم: إن هذا التوجه يأتي استجابةً لما لمسناه من احتياجات فعلية لدى أبنائنا الطلبة، وحرصاً على توفير بيئة دراسية أكثر استقراراً ووضوحاً لمساراتهم الأكاديمية، بما يخفف من الأعباء التي رافقت سنوات الاستضافة، ويعزز فرص متابعة تحصيلهم العلمي بالشكل الأمثل.

وأكد أن هذا الملف قيد الدراسة الجدية ضمن الوزارة، ويتم العمل عليه بالتنسيق مع الجامعات المعنية، للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الطلبة وتراعي الإمكانات التنظيمية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية.

ولفت الحلبي إلى أن الوزارة تضع قضايا الطلبة في مقدمة أولوياتها، وتتعامل معها بروح المسؤولية والمتابعة المباشرة، بما يعكس التزامها الدائم بتأمين بيئة تعليمية مستقرة ومنصفة لجميع أبنائها.

وكانت الوزارة أعلنت في تشرين الأول الماضي إلغاء الاستضافة لجميع الطلاب للعام الدراسي 2025_2026، وتوجيه الطلاب للعودة إلى جامعاتهم الأم باستثناء طلاب الكليات المغلقة في جامعة الفرات.

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم العملية التعليمية في سوريا، وتأكيد أهمية تحقيق الاستقرار في الجامعات مع توفير بيئة دراسية مناسبة لجميع الطلاب.