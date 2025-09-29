التعليم العالي: الانتقال من الجامعات غير السورية اعتباراً من 5 تشرين الأول المقبل

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تقديم طلبات الانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية للكليات التطبيقية وغير التطبيقية اعتباراً من الخامس من شهر تشرين الأول المقبل ولغاية الحادي عشر من شهر كانون الأول المقبل.

وفوضت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه رؤساء الجامعات بإمكانية تمديد الفترة المحددة حسب مقتضيات الضرورة.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً قواعد قبول النقل والتحويل (المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل انتقال الطلاب الذين أكملوا جزءاً من دراستهم في الخارج، وضمان موافاة جميع الطلاب بالمستوى الأكاديمي المطلوب في الجامعات السورية.