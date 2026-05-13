جامعة غازي عنتاب – فرع الباب تعرّف طلابها على توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسة الأكاديمية

ركزت الندوة العلمية المتخصصة التي نظمها فرع جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الأربعاء، على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتسريع إنجاز المهام الدراسية، بهدف تعزيز مهارات الطلبة الرقمية ودعمهم قبيل الامتحانات.

الندوة التي أقيمت تحت عنوان “كيف تستخدم AI لتختصر وقت الدراسة وتنجز بذكاء”، نظّمتها الهيئات الطلابية في الجامعة، وقدّمت تعريفاً بالنماذج اللغوية الحديثة وتطبيقاتها التعليمية، مثل “ChatGPT” و”Claude” و”Gemini”، مع شرح الفروقات بينها، وكيفية اختيار الأداة الأنسب للاستخدام الأكاديمي.

وأوضح المدرب والطالب في الجامعة حسن حزوري، في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة تطرقت لتطبيق “NotebookLM” التابع لشركة غوغل، مبيناً أنه يُستخدم بشكل أساسي في الأبحاث الجامعية والعلمية، ويتميّز بانخفاض نسبة الأخطاء مقارنة ببعض النماذج الأخرى، ما يجعله أكثر موثوقية في التعامل مع المصادر والمعلومات الأكاديمية.

من جانبه، بيّن الطالب أسامة الحمد، أن الندوة قدّمت معلومات وأدوات عملية تساعد الطلبة في الدراسة وتنظيم الوقت، لافتاً إلى أن تطبيق “NotebookLM” كان من أبرز التطبيقات التي جرى التعريف بها خلال المحاضرة، نظراً لفائدته في دعم العملية التعليمية والبحثية.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة الطلابية في الجامعة بدر الأمين، أن تنظيم الندوة جاء قبيل الامتحانات بهدف مساعدة الطلبة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دراسة المقررات، وتحضير الملخصات، وتسهيل مراجعة المواد الدراسية، مشيراً إلى أن بعض الأدوات تتيح تلخيص المحاضرات، وتحويل المحتوى المرئي إلى ملاحظات منظمة تساعد الطلاب في التحضير للامتحانات بشكل أكثر فاعلية.

وتأتي الندوة في إطار التوسع المتزايد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن العملية التعليمية، بهدف تعزيز المهارات الرقمية لدى الطلبة، بما يسهم في رفع كفاءتهم العلمية، وتسهيل إنجازهم الدراسي.