وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند

IMG 20260717 WA0008 وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند

نيودلهي-سانا
 
تشارك وزارة التربية والتعليم السورية، للمرة الأولى بعد التحرير، بوفد رسمي في البرنامج الدولي لقيادة المؤسسات التعليمية الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بمشاركة ممثلين عن 29 دولة.
 

IMG 20260717 WA0000 وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند

ويتضمن البرنامج الممتد من 15 حتى 28 تموز الجاري جلسات تدريبية، وورشات عمل تخصصية تركز على القيادة المدرسية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال الإدارة والقيادة التربوية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية.

 وأكدت الوزارة، أن مشاركتها تأتي في إطار توجهها نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، وبناء قدرات القيادات التربوية، والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية الناجحة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم، ويعزز كفاءة المؤسسات التربوية، ويرتقي بجودة العملية التعليمية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
 
والبرنامج الدولي لقيادة المؤسسات التعليمية، هو مبادرة تدريبية وبحثية رائدة تستضيفها وتغطيها بالكامل جمهورية الهند، تحت مظلة برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC) التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، تستهدف القيادات الأكاديمية ومديري المدارس، والمخططين التربويين من مختلف دول العالم، لبناء قدراتهم الإدارية وتطوير النظم التعليمية.

motion photo 5281367078974281532 وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند
IMG 20260717 WA0004 وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند
رقمنة الامتحانات وتطوير المناهج.. مسار تعاون تربوي بين سوريا وعُمان
مديرية الأوقاف بريف دمشق تكرم خريجي “دبلومة التعلم النشط” في الكسوة
وزير التربية ومعاون وزير الداخلية يتفقدان مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بدمشق
عودة نحو نصف مليون طالب إلى أكثر من 1900 مدرسة في المناطق المحررة حديثاً
طلاب الثانوية العامة والشرعية في سوريا يواصلون تقديم امتحاناتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك