وزارة التربية والتعليم تشارك في برنامج القيادة التربوية الدولي بالهند

نيودلهي-سانا



تشارك وزارة التربية والتعليم السورية، للمرة الأولى بعد التحرير، بوفد رسمي في البرنامج الدولي لقيادة المؤسسات التعليمية الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بمشاركة ممثلين عن 29 دولة.





ويتضمن البرنامج الممتد من 15 حتى 28 تموز الجاري جلسات تدريبية، وورشات عمل تخصصية تركز على القيادة المدرسية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال الإدارة والقيادة التربوية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة، أن مشاركتها تأتي في إطار توجهها نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، وبناء قدرات القيادات التربوية، والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية الناجحة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم، ويعزز كفاءة المؤسسات التربوية، ويرتقي بجودة العملية التعليمية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.



والبرنامج الدولي لقيادة المؤسسات التعليمية، هو مبادرة تدريبية وبحثية رائدة تستضيفها وتغطيها بالكامل جمهورية الهند، تحت مظلة برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC) التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، تستهدف القيادات الأكاديمية ومديري المدارس، والمخططين التربويين من مختلف دول العالم، لبناء قدراتهم الإدارية وتطوير النظم التعليمية.