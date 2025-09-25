حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر الثقافية

IMG 1154 حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر الثقافية

حمص -سانا

أقامت جمعية “صحبة النصر” اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “من الألم إلى العدالة” على خشبة مسرح دار الثقافة في مدينة حمص، بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية والداعمين ومجموعة من المعتقلين السابقين، بهدف تسليط الضوء على احتياجاتهم وتعزيز تمكينهم اجتماعياً ومهنياً.

IMG 1157 حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر الثقافية

وتهدف الفعالية إلى التعريف بأنشطة الجمعية وخدماتها المتنوعة المقدّمة للمعتقلين السابقين، في إطار دعمهم على المستويات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة حاضنة تساعدهم على الاندماج في المجتمع.

وفي تصريح لـ سانا، أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية مها طليمات أن “صحبة النصر” التي تم إشهارها بتاريخ 29 أيار الماضي، باشرت عملها بالشراكة مع منظمات أخرى لتقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية والمهنية.

IMG 1158 حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر الثقافية

وأضافت طليمات: إن الجمعية تسعى إلى تمكين المعتقلين السابقين اقتصادياً عبر إطلاق مشاريع صغيرة، وإنشاء قسم متخصص لتعليم المهن، بما يسهم في تعزيز استقلالهم المهني والاجتماعي.

وشهدت الفعالية مداخلات من عدد من المعتقلين السابقين الذين عبّروا عن أهمية الدور الذي تؤديه الجمعية، واعتبروه بارقة أمل بعد سنوات من الاعتقال، مطالبين الجهات العامة بتوفير الدعم اللازم لعمل الجمعية في مجالات التمكين والدعم النفسي والصحي.

وتخللت الفعالية عرض فيديو توثيقي لأنشطة الجمعية وأبرز إنجازاتها، إلى جانب محاضرة توعوية حول القسم القانوني قدمها كل من المحامية رهف عبارة وغسان إبراهيم، كما تم تقديم اسكتش مسرحي يجسد تجربة أحد المعتقلين السابقين في إطار فني مؤثر.

IMG 1155 حمص تحتضن فعالية لدعم المعتقلين السابقين نظمتها جمعية صحبة النصر الثقافية
إدارة المدينة الصناعية بحسياء تقيم ملتقى مجتمعياً في القرية السكنية 
وزير الطوارئ: فرق الإطفاء تسيطر على بؤرة نيران معقدة في ريف اللاذقية
الدفاع المدني يخمد 13 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة العدل تعلن عن مسابقة لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة
مباحثات سورية ألمانية لتفعيل التعاون في المجال الزراعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك