وزارتا التربية والثقافة تطلقان مسابقة وطنية لتصميم اللباس المدرسي السوري

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التربية والتعليم، والثقافة، اليوم الخميس، إطلاق مسابقة وطنية لتصميم نموذج للباس المدرسي للذكور والإناث، تشمل مراحل رياض الأطفال، والحلقة الأولى والحلقة الثانية من التعليم الأساسي، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي، بهدف اعتماد تصاميم حديثة تنسجم مع الهوية التربوية والوطنية.

ووفق بيان مشترك تلقت سانا نسخة منه، تهدف المسابقة إلى اختيار نماذج تحقق توازناً بين الجوانب الجمالية والوظيفية والتربوية، بما ينسجم مع البيئة التعليمية، ويعزز الشعور بالانتماء والمساواة بين الطلبة.

وأوضح البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم مشتركة من الوزارتين تضم خبراء ومختصين في مجالات التربية والثقافة والتصميم واللباس المدرسي، تتولى دراسة التصاميم المقدمة وفق معايير مهنية محددة، واختيار أفضل تصميم عن كل فئة دراسية، مع إمكانية الاستعانة بجهات أخرى عند الحاجة.

وأشار إلى أن التصاميم الفائزة ستمنح جوائز تقديرية، ويكرم أصحابها في فعالية علنية، وتعتمد كنماذج رسمية للباس المدرسي.

وفيما يتعلق بشروط وآلية التقديم، ذكر البيان أن النماذج العينية والتصاميم الإلكترونية والورقية تُقدم إلى ديواني كل من وزارتي التربية والتعليم، والثقافة، إضافة الى مديريات التربية والتعليم والثقافة في المحافظات، خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار وحتى الأول من أيار 2026، بعد استكمال طلب الاشتراك وتوقيع التصاريح الرسمية، وإرفاق الوثائق المطلوبة.

كما يشترط تقديم نموذج جاهز مرفق بالتصميم ورقياً وإلكترونياً لكل فئة ضمن المدة المحددة، مع إمكانية التقدم لفئة أو أكثر.

وأكدت الوزارتان أن ملكية التصاميم الفائزة تعود لوزارة التربية والتعليم، فيما تعاد التصاميم غير الفائزة إلى أصحابها بعد انتهاء المسابقة، دون أحقية المطالبة بأي تعويضات في حال عدم القبول.

ودعت الوزارتان المصممين من أصحاب الخبرة والكفاءة، والجهات الرسمية وغير الرسمية، والثانويات المهنية، إلى المشاركة في المسابقة، مشيرتين إلى أنه ليس بالضرورة اعتماد تصاميم جهة واحدة لجميع المراحل التعليمية.

ويشكل اللباس المدرسي أحد العناصر التنظيمية المعتمدة في المدارس السورية منذ عقود، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلبة وتعزيز الانضباط داخل البيئة التعليمية، وتعمل وزارة التربية والتعليم بشكل دوري على مراجعة الأنظمة والتعليمات الناظمة للزي المدرسي، بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فيما يأتي التعاون مع وزارة الثقافة في هذه المسابقة لإضفاء بعد إبداعي وفني على التصاميم المقترحة، وإشراك الكفاءات الوطنية في تطوير نموذج حديث يعكس الهوية الوطنية، ويستجيب للاعتبارات التربوية والعملية.