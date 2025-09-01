مزارعو العنب في حمص يطالبون بفتح أسواق تصدير لمواجهة انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف

دمشق-سانا

طالب مزارعو العنب في محافظة حمص بتأمين منافذ بيع محلية وأسواق تصدير خارجية لتسويق محصولهم، في ظل التحديات التي يواجهونها، من انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى التقلبات المناخية التي انعكست سلباً على الكمية والجودة.

وأوضح المزارع رفيق سليمان من حي دير بعلبة في تصريح لمراسل سانا أن موجات الحر والرياح القوية أثرت على المحصول، بالتزامن مع ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار الأسمدة، ما جعل العائد المالي ضعيفاً، داعياً إلى فتح منافذ تسويق أوسع داخل سوريا وخارجها.

من جانبه، بيّن التاجر أكرم البستاني أن التسويق يقتصر حالياً على التوزيع بين المحافظات، مؤكداً أن فتح أسواق خارجية سيزيد الطلب على المنتج المحلي ويحسن الأسعار.

وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوحدة الإرشادية في دير بعلبة زهر الدين الياسين أن الوحدة تقدم دعماً فنياً للمزارعين عبر ندوات وبيانات عملية حول أساليب الري الحديث، وطرق الوقاية من الأمراض الزراعية.

وأشار المهندس حيدر سرحان، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص، إلى أن تقديرات إنتاج العنب للموسم الحالي تبلغ نحو 34 ألف طن، فيما تصل المساحة المزروعة بالكرمة في المحافظة إلى 19 ألف هكتار.

ويتطلع المزارعون إلى دعم أكبر من الجهات المعنية لتأمين أسواق خارجية وتحسين فرص التسويق، بما يضمن رفع دخلهم وتحقيق استقرار للإنتاج.