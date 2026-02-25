الأمن الداخلي في دير الزور يوقف عنصراً من تنظيم “داعش” بعملية نوعية في الميادين

دمشق-سانا

نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، عملية نوعية أسفرت عن القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد ضرار الشملان قوله: بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود عيد العلي، أحد عناصر خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع، ما أدى إلى ارتقائه شهيداً.

وأضاف قائد الأمن الداخلي في دير الزور: إن هذه العملية جاءت بعد جمع معلومات دقيقة، وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم، وضلوعه في ارتكاب الجريمة.

وتؤكد قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها في ملاحقة، وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى القضاء.

وكان الأمن الداخلي فكك أمس خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، تورطت باستهداف أحد حواجزه غرب مدينة الرقة.

