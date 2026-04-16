المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 16 من نيسان 2026

دمشق:

1 – ورشة فكرية بعنوان: بالون القلق بإشراف الأستاذة حلا حسن، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – جلسة بعنوان: زادي (مناقشة كتاب )، بإشراف الأستاذة بنان شوربجي، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان: التصميم الجرافيكي اللعبة الخفية وراء قراراتنا الشرائية بإشراف الأستاذة إيمان شبيب، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 3 عصراً.

4 – ورشة: النادي الأدبي للأطفال، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3.30 عصراً.

5 – فعالية إحياء الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة حي التضامن، في مكان المجزرة قرب مسجد عثمان بن عفان، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة موجهة للسيدات بعنوان: “العمل التطوعي .. فضل أم واجب؟”، تلقيها المهندسة مؤمنة علواني، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين وحش البحار والسنافر في القرية المفقودة، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

8 – أمسية شعرية بعنوان “ونبذر قمحنا في كل أرض”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – ندوة بعنوان: “دور مراكز التحكيم الوطنية والدولية في حسم منازعات الاستثمار”، للأستاذ الدكتور محمد وليد منصور، في مقر الجمعية الجغرافية السورية بساحة الميسات، الساعة الـ 5 مساءً.

10 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2 ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.0 مساءً.

ريف دمشق:

أمسية شعرية زجلية بعنوان: “زهر القوافي”، في المركز الثقافي بالتل، الساعة الـ 5 مساءً.

حمص:

1 – أصبوحة شعرية بعنوان: “همس القوافي” ، بمشاركة الشاعرين نوفل الأحمد وغروب شبيب، في المركز الثقافي بالمخرم الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان: “الحرف التراثية: الواقع والآفاق”، في المركز الثقافي بحمص قاعة المعارض، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – معرض سردية سلام للملتقى الثقافي اليسوعي، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – عرض الفيلم الوثائقي شكسبير في الزعتري، تليه جلسة نقاش بحضور بطل الفيلم نوار بلبل، في مركز هارموني بحمص، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

احتفالية ربيع سلمية، وتتضمن فقرات من الشعر والغناء والعزف، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

1- حلقة كتاب تراثية بعنوان أمثال دمشق الشعبية، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، إعداد وتقديم فريق المركز، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة تراثية بعنوان “كنائس صافيتا… حين يروي الحجر قصة الإيمان”، تقدمها باحثة الآثار سماح ديوب، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – نشاط أدبي بمشاركة القاص علي سلمون والشاعرة رولا مرهج والعازف عمار عمار، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

1 – ورشة عمل بعنوان: الضغط والمسايرة الاجتماعية – كيف تحافظ على ذاتك ضمن الجماعة، في ساحة سلام بالجميلية، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عمل مسرحي بعنوان “المهاجران”، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض الفيلم الأمريكي نادي القتال، ضمن نشاطات نادي اللامكان السينمائي، في مركز 123 هوب لوف لايف فور بيس، بحي العزيزية ساحة فرحات، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.