تربية إدلب تعيد افتتاح 32 مدرسة بعد الانتهاء من ترميمها

إدلب-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، 32 مدرسة في مناطق مختلفة بأرياف المحافظة، بعد الانتهاء من ترميمها وإعادة تأهيلها بالكامل، وذلك بدعم من صندوق حملة الوفاء لإدلب.

وأوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لمراسل سانا، أن إجمالي عدد المدارس التي تمت إعادة افتتاحها في المحافظة لغاية الآن، بلغ نحو 580 مدرسة، لافتاً إلى أن خطة البناء وإعادة الإعمار تشمل إلى جانب القطاع التعليمي، قطاعات الصحة وتأمين مياه الشرب وإصلاح الطرقات وشبكات الصرف الصحي، وخدمات البنى التحتية، وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، بما يسهم في تسريع عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وتعزيز استقرار العائدين حديثاً.

وفي تصريح مماثل، بيّن المدير التنفيذي لحملة الوفاء لإدلب المهندس أحمد شحادة، أن المدارس التي تمت إعادة افتتاحها اليوم تضاف إلى 40 مدرسة افتُتحت في وقت سابق من العام الجاري، في حين يوجد ما يزيد على 100 مدرسة قيد الترميم حالياً.

عمر لطوف مدير التربية والتعليم في المحافظة، لفت إلى أن إعادة تأهيل المدارس المدمرة وافتتاحها اليوم تعتبر خطوة مهمة في تجديد دعم العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة لتعليم أكثر من 10 آلاف طالب ضمن بيئة تعليمية آمنة، بعد عودتهم مع أسرهم من التهجير القسري، مؤكداً استمرار الجهود لترميم كامل المدارس المتبقية في القريب العاجل حتى اكتمال المشهد التعليمي في مناطق المحافظة كافة.

وعبّر عدد من الأهالي بمختلف المناطق والأرياف عن ارتياحهم لترميم المدارس وإعادة افتتاحها بعد أن كانت مدمرة، مثمنين عالياً الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم، من خلال الجهود الحكومية والأهلية المتواصلة في وضع أكبر عدد من المدارس المدمرة بفعل النظام البائد بالخدمة.

يشار إلى أن عمليات ترميم المدارس وإعادة تأهيلها متواصلة، وذلك ضمن جهود دعم العملية التعليمية وتأمين بيئة مدرسية مناسبة للطلاب، بعد سنوات من التدمير والحرمان، في خطوة جديدة نحو إعادة الحياة إلى مدارسنا كافة وترسيخ حق التعليم لكل طفل.