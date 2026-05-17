بدء الامتحانات العملية لطلاب الثانوية المهنية في المحافظات

دمشق-سانا

بدأت اليوم في مختلف المحافظات السورية الامتحانات العملية لطلاب التعليم الثانوي المهني باختصاصاته الصناعية والتجارية والنسوية، وسط تجهيزات فنية وتنظيمية، تهدف إلى تأمين بيئة مناسبة لتطبيق المهارات العملية والمهنية.

وأوضحت مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم سوسن حرستاني لـ سانا، أن الطلاب يؤدون اختباراتهم داخل الورشات والمخابر المخصصة، بإشراف لجان امتحانية وكوادر فنية وتعليمية، وفق برامج زمنية تراعي طبيعة كل اختصاص.

وأكدت حرستاني أن الامتحانات العملية تشكل مرحلة أساسية في تقييم كفاءات الطلاب، وقدرتهم على توظيف المعارف النظرية في التطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأشارت إلى جاهزية المراكز الامتحانية من حيث المعدات والأدوات الفنية، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.

ويحظى التعليم المهني باهتمام متزايد ضمن خطط تطوير القطاع التربوي، لدوره في رفد سوق العمل بالكفاءات الفنية والتقنية، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران المقبل.