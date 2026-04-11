مشاركة شبابية بدرعا في النسخة الافتراضية لمؤتمر SYNC SPRING””

درعا-سانا

شهدت فعاليات مؤتمر SYNC SPRING بنسخته الافتراضية اليوم السبت، مشاركة شبابية واسعة على مدرج مبنى محافظة درعا، ناقش المشاركون خلالها أحدث الابتكارات في مجالات التقنية.

ويهدف المؤتمر الدولي الذي ينظم بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بشكل متزامن في عشر محافظات إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح محمد شرف طالب دكتوراه في جامعة دمشق ومشارك في المؤتمر لمراسل سانا، أهمية تعزيز حضور الشباب في درعا ضمن الفعاليات الريادية العالمية، معتبراً أن هذا المؤتمر شكل مساحة حقيقية للتفاعل وتبادل الأفكار، حيث تضمن جلسات نوعية إضافة إلى نقاشات معمقة تناولت أبرز التحديات التي تواجههم وسبل تحويل هذه التحديات إلى فرص ريادية.

ورأت مدرّسة اللغة الفرنسية بتول الزوباني، أن انعقاد مؤتمر تقني بهذا المستوى في محافظة درعا يحمل دلالات مهمة، أبرزها التوجه الجاد نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وأضافت: إن المؤتمر لم يكن مجرد فعالية بل خطوة عملية نحو بناء بيئة داعمة للابتكار وخاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

بدوره، أوضح حسام بجبوج متطوع في مكتب شؤون الشباب بدرعا، أن المؤتمر شهد تفاعلاً لافتاً من قبل الشباب والطلاب إلى جانب حضور شخصيات مؤثرة نقلت تجاربها وخبراتها بشكل مباشر.

وأضاف: إنه تم تنظيم الفعالية بما يضمن تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمشاركين، وقد لمسنا أثراً إيجابياً واضحاً من خلال مستوى النقاشات والتفاعل، ونأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمبادرات قادمة تسهم في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم.

ويعد المؤتمر منصة تفاعلية تقنية تهدف إلى جمع المتخصصين والمهتمين بمجالات التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول الذكية التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.