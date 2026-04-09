التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://master.studentapp.education-syria.com/

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 21 من كانون الثاني الماضي عن صدور مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير، دبلوم، ماجستير التأهيل والتخصص) في الكليات والمعاهد العليا، عدا كليات (الطب البشري– وطب الأسنان – والصيدلة)، وحددت آخر موعد لتعديل الرغبات في المفاضلة في 15-3-2026.