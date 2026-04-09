التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية

WSS0071 Copy 860x573 1 التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://master.studentapp.education-syria.com/

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 21 من كانون الثاني الماضي عن صدور مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير، دبلوم، ماجستير التأهيل والتخصص) في الكليات والمعاهد العليا، عدا كليات (الطب البشري– وطب الأسنان – والصيدلة)، وحددت آخر موعد لتعديل الرغبات في المفاضلة في 15-3-2026.

بدءاً من الغد.. فتح باب الاعتراض على نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا
فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
سائحة نرويجية: دمشق وجهة أولى للسياح لإرثها الحضاري
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: لن نتهاون مع من يدعي امتلاكه نفوذاً أو وساطة لدينا
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 12 من كانون الأول 2025
