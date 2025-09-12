التربية السورية تسمح بتسجيل شرطي للطلاب العائدين من الخارج للعام 2025-2026

IMG 7703 التربية السورية تسمح بتسجيل شرطي للطلاب العائدين من الخارج للعام 2025-2026

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية والتعليم السورية من مديرياتها في المحافظات تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول للعام الدراسي 2025-2026، ومن خلال البيانات المتوافرة لدى ولي أمر الطالب.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الإجراء جاء بسبب الإقبال الكبير على التسجيل في المدارس العامة والخاصة من قبل الطلاب العائدين من خارج البلاد، ونظراً لعدم جاهزية الأوراق الثبوتية لأسرهم “عدم تثبيت زواج – عدم تسجيل الأولاد”.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة العمل على تسجيل الطلاب شرطياً وفق البيانات المقدمة من ولي الأمر المتوافرة لديه، أو من خلال التصريح الخطي بصحة البيانات مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن ولي أمر الطالب يتحمل مسؤولية عدم استكمال الأوراق لاحقاً، ولا تمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق.

ويأتي تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي، في إطار حرص الوزارة، على تنفيذ الخطة الاستيعابية للطلاب، وتطبيقاً لإلزامية التعليم.

وحددت الوزارة يوم الـ 21 من أيلول الجاري موعداً لبدء العام الدراسي 2025/2026 في جميع المدارس الرسمية والخاصة، وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها.

