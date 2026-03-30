الجامعة الافتراضية السورية تطلق الإصدار التجريبي لتطبيقها الخاص بحضور المحاضرات عبر الموبايل

دمشق-سانا

أطلقت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الإثنين الإصدار التجريبي المجاني لتطبيقها الخاص بحضور الجلسات التعليمية المتزامنة والمسجلة (المحاضرات) عبر الموبايل.

ويهدف التطبيق وفق إعلان الجامعة الذي تلقت سانا نسخة منه إلى تسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومكان، حيث يدعم العمل على مختلف الأجهزة المحمولة العاملة بأنظمة “Android” و”iOS”، بما يسهم في تعزيز تجربة التعلم الإلكتروني وتحسين جودة العملية التعليمية.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الرابط.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأُسّست عام 2002،‏ وتضم اختصاصات متعددة، منها الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.