وزير التربية يبحث مع المجلس النرويجي للاجئين تعزيز قدرات العاملين في المجال التربوي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو مع وفد المجلس النرويجي للاجئين، سبل تعزيز قدرات العاملين في المجال التربوي، من خلال تنفيذ برامج تدريب نوعية تسهم في تطوير الأداء التعليمي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الأحد، سبل التنسيق والتعاون في مجال التعليم غير الرسمي، مع التركيز على تعليم اللغة للطلاب السوريين العائدين من دول غير ناطقة بالعربية، بما يضمن دمجهم بسلاسة مع أقرانهم، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير البرامج المحدثة لدعم المتعلمين خارج النظام المدرسي الرسمي.

وأكد الوزير تركو أهمية مواصلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى بناء قدرات العاملين في القطاع التعليمي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم البرامج التعليمية المختلفة، ولا سيما في مجالات التعليم غير الرسمي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير تركو عن تقديره لجهود المجلس النرويجي، ودوره في دعم المبادرات التعليمية، ولا سيما ما يتعلق بتأهيل الكوادر التربوية، ومساندة الطلاب العائدين، بما يعزز اندماجهم في البيئة التعليمية.

يذكر أن المجلس النرويجي للاجئين منظمة إنسانية دولية مستقلة تعمل في مختلف المناطق لتقديم المساعدات الطارئة في مجالات التعليم والسكن والمياه، إضافة إلى دعم سبل العيش، وتقديم الاستشارات القانونية للفئات الأكثر هشاشة.