البعثة الدينية السورية: غالبية الحجاج أنهوا رمي الجمرات وأتموا المناسك

مكة المكرمة-سانا



أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج، عبد الرحمن ياسرجي، أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج، بعد أن رمى أكثر من نصفهم الجمرات في ثاني أيام التشريق، وأدى البعض طواف الإفاضة والسعي، ليتبقى لهم فقط طواف الوداع.

وأوضح ياسرجي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن نحو 60% من الحجاج السوريين، انتهوا من رمي الجمرات الثلاث اليوم، مبيناً أن من طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج يكون قد أتم مناسكه، ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع.

من جهته، روى الحاج يوسف ملقي مشاعره لحظة إتمام المناسك، قائلاً: “الله سبحانه وتعالى منّ عليّ بالوصول إلى هذه الأراضي المقدسة، بالمبيت ليلة كاملة في مزدلفة، ثم رمي جمرة العقبة كان ميسّراً بفضل الله، واليوم أكملنا الرمي في ثاني أيام التشريق”.

أما الحاج حسن قاسم مصطفى، فأشاد بتنظيم عملية التفويج قائلاً: “نحن جئنا مشياً على الأقدام، والجو كان معتدلاً ليلاً مع هواء طيب، وأنهينا اليوم المناسك”.

وكان وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير أكد في كلمة له أمس الأول أن الحجاج السوريين ‏أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، ‏مشيراً إلى متابعة وزارة الأوقاف مختلف الجوانب الخدمية والتنظيمية منذ ‏انطلاق الرحلات حتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة في مكة ‏المكرمة‎.