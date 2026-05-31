وزير التعليم العالي : المزيد من التطوير والتوسع في الخدمات النوعية للوزارة بالمرحلة المقبلة

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير والتوسع في ‏الخدمات النوعية التي تقدمها مؤسسات الوزارة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصولها إلى شريحة أوسع من ‏المستفيدين، وتعزيز أثرها الإيجابي على المواطنين والطلبة والمؤسسات، من خلال برامج تطويرية وإجراءات عملية ‏تستجيب للاحتياجات والمتطلبات المتزايدة‎.‎

وأكد الوزير الحلبي في منشور على صفحته عبر فيسبوك، أن الوزارة مستمرة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة، ‏وتذليل الصعوبات، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، بما ينسجم مع تطلعات أبناء وطننا، ويعزز جودة العمل في جميع ‏مؤسساتها‎.‎

ودعا الوزير الحلبي، إلى تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة لمختلف القضايا والطلبات، والعمل بروح ‏المسؤولية لتلبية احتياجات الطلبة وجميع المراجعين من أكاديميين، إضافة إلى المرضى في المشافي الجامعية وتطوير جودة ‏الخدمات المقدمة لهم‎.‎

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن كوادر الوزارة تواصل العمل على معالجة الملفات المطروحة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم ‏الدعم والمتابعة اللازمة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات في ‏مختلف القطاعات التابعة للوزارة‎.‎

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أعمال الاستجابة الجارية ‏لارتفاع منسوب نهر الفرات في الرقة وديرالزور، وأكد جاهزية المشافي التعليمية والكوادر الطبية، ووقوف الجامعات ‏ومؤسسات الوزارة إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا ‏في كل المحافظات السورية‎.‎