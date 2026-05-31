وزير التعليم العالي : المزيد من التطوير والتوسع في الخدمات النوعية للوزارة بالمرحلة المقبلة

دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير والتوسع في الخدمات النوعية التي تقدمها مؤسسات الوزارة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصولها إلى شريحة أوسع من المستفيدين، وتعزيز أثرها الإيجابي على المواطنين والطلبة والمؤسسات، من خلال برامج تطويرية وإجراءات عملية تستجيب للاحتياجات والمتطلبات المتزايدة.
وأكد الوزير الحلبي في منشور على صفحته عبر فيسبوك، أن الوزارة مستمرة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة، وتذليل الصعوبات، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، بما ينسجم مع تطلعات أبناء وطننا، ويعزز جودة العمل في جميع مؤسساتها.
ودعا الوزير الحلبي، إلى تكثيف الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة لمختلف القضايا والطلبات، والعمل بروح المسؤولية لتلبية احتياجات الطلبة وجميع المراجعين من أكاديميين، إضافة إلى المرضى في المشافي الجامعية وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.
ولفت الوزير الحلبي، إلى أن كوادر الوزارة تواصل العمل على معالجة الملفات المطروحة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم والمتابعة اللازمة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أعمال الاستجابة الجارية لارتفاع منسوب نهر الفرات في الرقة وديرالزور، وأكد جاهزية المشافي التعليمية والكوادر الطبية، ووقوف الجامعات ومؤسسات الوزارة إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في كل المحافظات السورية.