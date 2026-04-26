إغلاق طريق أبو الظهور–حميمات الداير بريف إدلب الشرقي بسبب السيول

إدلب-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السائقين من انقطاع طريق أبو الظهور – حميمات الداير في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، مساء اليوم الأحد، نتيجة ارتفاع منسوب مياه السيحة وانهيار الساتر الترابي الأول.

وأوضحت الدائرة أن فرق الدفاع المدني وضعت إشارات تحذيرية تؤكد إغلاق الطريق بشكل كامل، مبينة أنه سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر، داعية السائقين إلى استخدام الطريق البديل الخشير – أم جرين – بياعة الدنش باتجاه بلدة أبو الظهور.

وجددت الدائرة مناشدتها للسائقين بضرورة القيادة بحذر خلال هطول الأمطار، وتجنب قطع المجاري المائية أو القيادة في الأراضي الزراعية حفاظاً على سلامتهم.

وتتأثر سوريا بحالة من عدم الاستقرار الجوي يستمر تأثيرها حتى فجر الثلاثاء، تترافق بزخات أمطار رعدية غزيرة مع احتمالية تساقط البرد.