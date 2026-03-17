تمديد جديد لطلاب الجامعات الخاصة المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة

WSS0071 1 تمديد جديد لطلاب الجامعات الخاصة المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة

دمشق-سانا

مدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجامعات الخاصة بسبب مشاركتهم في الثورة، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات الانقطاع ضمن المواعيد المحددة، وذلك حتى يوم الخميس الواقع في الـ 2 من نيسان المقبل 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن التمديد جاء لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم 467 تاريخ 2025/7/14، المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 95 لعام 2025، الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب الثورة ونتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026/2025، ومفاضلات ملء الشواغر في الفصلين الأول والثاني ومفاضلات النقل.

وكانت الوزارة مددت مؤخراً فترة تقديم الطلبات لهؤلاء الطلاب، لغاية الـ 25 من آذار الجاري.

ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب مشاركتهم في الثورة منذ العام الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب، إيقاف تسجيل، ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوّى وضع الطالب على هذا الأساس.

