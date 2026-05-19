تربية دمشق تبدأ غداً توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب الأحرار لدورة 2026‏

دمشق-سانا‏

أعلنت مديرية التربية في محافظة دمشق، عن البدء بتوزيع البطاقات الامتحانية للطلاب المتقدمين ‏لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، بصفة دراسة حرة، اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء الـ 20 من ‏أيار الجاري.‏

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على الفيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن توزيع البطاقات سيتم يومياً من الساعة ‏التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفق المواعيد المحددة، بما يضمن انسيابية عملية التسليم وتنظيمها.‏

ودعت المديرية الطلاب إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة عند مراجعة مراكز التوزيع، وتشمل الهوية ‏الشخصية، أو إخراج القيد، أو جواز السفر، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الازدحام.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات الجارية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء ‏المناسبة للطلاب مع اقتراب موعد الامتحانات العامة.‏

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، ‏بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية ‏والمهنية، في السادس من حزيران 2026.‏