تربية دمشق تبدأ غداً توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب الأحرار لدورة 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت مديرية التربية في محافظة دمشق، عن البدء بتوزيع البطاقات الامتحانية للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، بصفة دراسة حرة، اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء الـ 20 من أيار الجاري.
وأوضحت المديرية عبر صفحتها على الفيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن توزيع البطاقات سيتم يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وفق المواعيد المحددة، بما يضمن انسيابية عملية التسليم وتنظيمها.
ودعت المديرية الطلاب إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة عند مراجعة مراكز التوزيع، وتشمل الهوية الشخصية، أو إخراج القيد، أو جواز السفر، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الازدحام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات الجارية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب مع اقتراب موعد الامتحانات العامة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.