التربية تبدأ نقل 10 آلاف مقعد دراسي إلى دير الزور والرقة والحسكة وحلب بدعم إماراتي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن بدء نقل 10 آلاف مقعد دراسي إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية لتعزيز القطاع التعليمي.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الوزارة، حمزة حورية، في تصريح لـ سانا، أن المقاعد مقدمة كهدية من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في مبادرة داعمة للقطاع التربوي، مبيناً أن المقاعد ستُوزع على المدارس وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يسهم في تخفيف النقص وتحسين ظروف التعليم للطلاب.

وأكد حورية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف توزيع 100 ألف مقعد دراسي في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن دفعات إضافية ستُرسل تباعاً خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد ممكن من المدارس.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة، تعزز من جودة العملية التربوية وتدعم استقرارها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مختلف المحافظات.

وسلّمت وزارة التربية والتعليم في الـ 25 من شباط الماضي 500 مقعد دراسي إلى مديرية تربية الحسكة، استجابة لاحتياجات المدارس في المحافظة ومعالجة النقص في تجهيزاتها.