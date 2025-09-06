وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام الجاد بصون سمعة المؤسسات التعليمية السورية ونزاهتها

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي التزام الوزارة الجاد بصون سمعة المؤسسات التعليمية السورية، والحفاظ على نزاهة التعليم العالي، مشدداً على استمرارها في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وحرصها على أن يبقى قطاع التعليم العالي نموذجاً يُحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة.

وقال الوزير الحلبي في تصريح اليوم: “في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز منظومة تعليمية شفافة ونزيهة، تم كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي وقعت في عهد النظام البائد، والتي تمثلت بمنح شهادات جامعية مزيفة عبر تزوير الأوراق الامتحانية، وبمبالغ مالية ضخمة، وذلك في إحدى الجامعات الخاصة”.

وأضاف الوزير الحلبي: “ومن منطلق المسؤولية الوطنية، قامت الوزارة بتحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بمالكي الجامعة، ريثما تُستكمل التحقيقات الجارية وتُستعاد كامل الحقوق والأموال العامة المصادرة بغير وجه حق”.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في وقت سابق اليوم عن قضية فساد أكاديمي في إحدى الجامعات الخاصة إبان النظام البائد، تورط فيها متنفذون وتجار مخدرات، تم خلالها منح شهادات جامعية مزورة، حيث أُحيل جميع المتورطين، بمن فيهم 14 طالباً، إلى القضاء المتخصص، مع إلغاء الشهادات والآثار القانونية المترتبة عليها.