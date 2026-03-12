الإعلان عن المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة عن المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في إعلان تلقت سانا نسخة منه، أن التسجيل الإلكتروني على المفاضلة يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 2026/3/16، ولغاية يوم الثلاثاء 2026/3/31، عبر التطبيق الخاص بالمفاضلة، من خلال الرابط الإلكتروني لمفاضلة الدراسات العليا الموجود على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة.

وبيّنت الوزارة أنه يحق للطالب تعديل رغباته طوال فترة التقدم للمفاضلة، ويتوجب عليه في كل مرة حفظ التعديلات، ويتم اعتماد آخر تعديل على ترتيب الرغبات آلياً عند انتهاء مدة التقدم للمفاضلة، لذا يتوجب على الطالب مراعاة الدقة في ترتيب الرغبات، والتأكيد على الضغط على زر حفظ عند إجراء أي تعديل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب مراجعة أحد مراكز الدعم بالجامعات الحكومية في حال الضرورة، وأنه يتوجب على الطلاب المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة مراجعة الكليات التي تم قبولهم فيها لاستكمال مراحل تسجيلهم، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب المقبول بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.