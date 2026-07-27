توتر دبلوماسي بين البرازيل والأرجنتين بعد تصريحات لميلي

برازيليا-سانا

استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور، كما استدعت السفير الأرجنتيني في برازيليا، احتجاجاً على تصريحات للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اعتبرتها الحكومة البرازيلية “مسيئة” للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولمؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الإثنين، عن مصدر دبلوماسي قوله: إن تصريحات ميلي “أساءت إلى سلطات الدولة والشعب البرازيلي والديمقراطية البرازيلية”، ما دفع وزير الخارجية ماورو فييرا إلى استدعاء السفير البرازيلي في بوينوس آيرس للتشاور، بالتزامن مع استدعاء السفير الأرجنتيني في برازيليا لإبلاغه احتجاج الحكومة.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية، أن قرار الاستدعاء جاء عقب تصريحات أدلى بها ميلي خلال مشاركته في فعالية سياسية بمدينة ساو باولو، هاجم فيها لولا، ووصفه من دون أن يسميه بـ”السارق” و”المدان”، كما وجه انتقادات حادة إلى أحد قضاة المحكمة العليا البرازيلية.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي لولا، في كلمة خلال فعالية نقابية، أنه سيواصل قيادة بلاده “من دون تدخل أحد”، مشدداً على أن البرازيل لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، من دون أن يسمي ميلي.

واتهم ميلي، في مقابلة إذاعية، الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل ما وصفها بـ”حملة مناهضة للأرجنتين”، من دون أن يقدم أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وتشهد العلاقات بين البرازيل والأرجنتين توتراً متكرراً منذ تولي الرئيس الليبرالي خافيير ميلي السلطة أواخر عام 2023، بسبب التباين الحاد في التوجهات السياسية مع الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو ما انعكس على مستوى التنسيق الدبلوماسي بين أكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية، رغم عضويتهما المشتركة في تكتل “ميركوسور”.