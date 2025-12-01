التعليم العالي السورية تصدر نتائج مفاضلتي ملء الشواغر للجامعات الخاصة والطلاب العرب والأجانب

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلة ملء الشواغر للجامعات الخاصة، ومفاضلة ملء الشواغر للمقاعد المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، الطلاب للاطّلاع على النتائج عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن هاتين المفاضلتين في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، وحددت مدة التقدم لهما خلال الفترة ما بين 28 -11 حتى 1-12- 2025 الساعة الثالثة عصراً.

