كاميرا سانا ترصد آراء المواطنين والبائعين في دمشق حول أسعار المواد الغذائية قُبيل شهر رمضان

آراء أهالي مدينة بانياس في طرطوس بفعالية احتفال القوارب بذكرى النصر والتحرير
“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
“رمضان والتغيير” محاضرة في جامع يلبغا بدمشق.
كيف ينظر أهالي دمشق لإلغاء “قانون قيصر”؟
أهالي درعا يطالبون بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء
