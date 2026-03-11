التعليم العالي تمدد تسجيل طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية حتى الـ31 من آذار الجاري

دمشق -سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد التسجيل للطلاب القدامى والمستجدين في برامج التعليم المفتوح للفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، في الجامعات الحكومية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في31-3-2026.

وأكدت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، ضرورة توخي الدقة التامة في اختيار المقررات، كي لا يضطر الطالب لتقديم طلبات تسجيل إضافية أو استبدالها.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

