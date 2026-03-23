وزير التربية: تمديد التسجيل لامتحانات الشهادات يسهّل قبول مكتومي القيد والعائدين ويراعي الظروف

دمشق-سانا

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن تمديد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة حتى الثاني من نيسان، جاء في إطار الحرص على مراعاة الظروف الإنسانية والتعليمية للطلبة، بما يكفل حقهم في التعليم ويضمن استمرارية مسيرتهم الدراسية دون انقطاع.

وأشار الوزير تركو في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، إلى أن التعميم بتمديد التسجيل شمل تسهيل الإجراءات، ليضم الطلبة مكتومي القيد، والطلبة العائدين الذين تعذّر عليهم استكمال معادلة شهاداتهم ضمن المهل المحددة، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الوثائق المطلوبة وفق الإمكانات المتاحة، ولا سيما في المحافظات الشرقية.

وبين الوزير تركو أن التعميم أتاح المجال أمام فئات أخرى من الطلبة للتسجيل في الامتحانات وتصويب أوضاعهم الدراسية، بغضّ النظر عن المعوّقات الإجرائية أو العقوبات الإدارية السابقة، لافتاً إلى ضمان تمديد فترة التسجيل للطلبة النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة، الذين حالت ظروف قاهرة دون تسجيلهم في الوقت المحدد، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة في المحافظات السورية.

وقال الوزير تركو: سنواصل تحمّل مسؤولياتنا في توفير التعليم لكل طالب سوري، ونعمل على تذليل الصعوبات مع مراعاة مختلف الظروف المحيطة.

ومددت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق اليوم، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى يوم الخميس 2-4-2026 بما يضمن عدم حرمان أي طالب من التسجيل.