مركز تطوير المناهج يفتح باب المشاركة لتأليف مناهج اللغة الكردية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عن فتح باب استقبال طلبات العاملين داخل وخارج الملاك الراغبين بالمشاركة في تأليف مناهج اللغة الكردية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس: إن الشروط المطلوبة تشمل حصول المتقدم على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي، وإتقان اللغة الكردية كتابة وقراءة وقواعد، بالإضافة إلى الإلمام باستخدام برامج Office وخبرة في تأليف المناهج التربوية.

وأضاف التعميم: إن التسجيل يكون في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية /قسم التنمية الإدارية/ الكائن في المزة فيلات شرقية مقابل سفارة السودان، خلال الفترة الممتدة من الـ 4 حتى الـ 12 من آذار الجاري، ليصار إلى تدقيق الأوراق ورفع الطلبات المكتملة إلى اللجنة المركزية المشكلة بموجب المادة الـ 7 من القرار الوزاري السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم أتى إشارة إلى القرار الوزاري رقم /943/493/ تاريخ 1-26-2026 الذي كلف المركز بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة.

ويذكر أن المركز بدأ منذ الـ 29 من كانون الثاني الماضي إعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية بعد تشكيل لجنة متخصصة من خبراء لغويين وتربويين من مختلف المحافظات، على أن تُنجز عملية الإعداد والاعتماد والطباعة خلال ستة أشهر، استعداداً لتدريسها مع بداية العام الدراسي القادم.