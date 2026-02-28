انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة إعراب جزء عم بمدينة السلام في القنيطرة

القنيطرة-سانا

انطلقت في كلية التربية بمدينة السلام في القنيطرة اليوم السبت المرحلة الأولى من مسابقة “أعرب جزء عم” الموجّهة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بهدف تعزيز المهارات اللغوية وتنمية القدرات النحوية وترسيخ سلامة اللغة العربية لدى الطلبة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير تربية القنيطرة حكمت الذياب أن مديرية التربية أعلنت عن مسابقة لإعراب جزء عم في القرآن الكريم، واليوم بدأت المرحلة الأولى على أن تُستكمل بمرحلة ثانية تتضمن مقابلة أمام اللجنة المختصة للطلاب الناجحين الأوائل مبيناً أن الغاية منها تمكين اللغة العربية وتعزيز معرفة الطلبة بها، على اعتبار أن اللغة العربية هي وعاء الفكر.

وأضاف الذياب: إن المبادرة لاقت استحساناً واهتماماً من جميع ثانويات القنيطرة حيث شارك 180 طالباً وطالبة من 28 ثانوية على مستوى المحافظة مشيراً إلى وجود مشاريع قادمة سيتم تنفيذها في هذا المجال، إلى جانب تكريم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة والعمل للنهوض بالعملية التربوية من خلال تمكينهم في مختلف العلوم.

وقالت الطالبة بيان خالد مفلح في تصريح لها: إنه تم اختيار الطلاب الحافظين لجزء عم من القرآن الكريم والمتميزين باللغة العربية والنحو، مشيرةً إلى أنهم استفادوا كثيراً من هذه المسابقة، إذ أصبح لديهم فهم أعمق لجزء عم، وباتوا قادرين على فهمه وإعرابه بشكل أدق.

وتندرج المسابقة ضمن جهود مديرية التربية في القنيطرة لتعزيز إتقان اللغة العربية وربط الطلبة بالنص القرآني، وتنمية روح التنافس العلمي بينهم على مستوى المحافظة.